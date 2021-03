Missbrauchsfälle 2020 stark angestiegen

Die Aufklärungsquote konnte dafür im Vergleich zum Vorjahr von 53,8 auf 56,5 Prozent gesteigert werden. „Das ist die beste Aufklärungsquote, die wir seit vielen Jahren vorweisen können“, zeigt sich Adenauer erfreut.

Kreis Gütersloh unter dem Landesschnitt

Die Häufigkeitszahl, die beschreibt, wie viele Straftaten pro 100 000 Einwohner bekannt geworden sind, lag im Kreis Gütersloh im Jahr 2020 bei 4467 – eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Im gesamten Land NRW lag die Zahl bei 6780.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist erneut zurückgegangen, von 298 Fällen im Vorjahr auf 263. „Dafür ist auch die Beratung der Polizei zu Maßnahmen der Einbruchsprävention verantwortlich“, sagt Kriminaldirektor Björn Brocks. Die Nachfrage nach den Präventionsplaketten sei weiter groß. Aber auch die Tatsache, dass durch die Corona-Einschränkungen die Bürger mehr Zeit zu Hause verbracht hätten, habe bei den Zahlen sicher eine Rolle gespielt. Die Einbruchsgelegenheiten seien dadurch geringer geworden.

Anstieg bei Körperverletzungen

Einen Anstieg hat es dagegen bei den Körperverletzungen gegeben – um 14 Prozent auf 1893 Fälle. „Auch hier hat Corona sicherlich eine Rolle gespielt“, sagt Brocks. „Viele Menschen standen unter erhöhtem Stress. Dadurch hat zum Beispiel häusliche Gewalt zugenommen.“ Sorgen bereite auch die Entwicklung der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. „Ein Anstieg um 60 Prozent auf 311 Fälle stimmt uns sehr nachdenklich“, betont Brocks.

Fälle in Münster und Lüdge steigern Sensibilität

In diesen Bereich fallen auch der sexuelle Missbrauch von Kindern und die Verbreitung von Kinderpornografie. Durch die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in Lügde und Münster sei die Sensibilität in der Bevölkerung gesteigert worden. „Das Ganze ist wie eine Hydra“, meint Brocks. Durch das Aufdecken komme nach und nach immer mehr ans Licht. „Durch neue technische Möglichkeiten haben sich unsere Ermittlungsmöglichkeiten in dem Bereich verbessert“, betont der Kriminaldirektor.

„Wir werden sie kriegen“

„Wir haben ein Konzept erstellt, nach dem Erstverdachtsfälle noch intensiver betrachtet werden müssen“, ergänzt der Leitende Polizeidirektor Christoph Ingenohl. „Wir müssen noch mehr machen und noch aufmerksamer sein, um mehr Missbrauchsfälle zu erkennen.“ „Wir wollen diese menschenverachtenden Delikte konsequent angehen“, versichert Brocks. „Die Täter sollten wissen, dass ihr Leben nicht mehr sein wird wie vorher, wenn alle wissen, was für widerwärtige Menschen sie sind. Wir kriegen sie – vielleicht nicht heute oder morgen – aber wir werden sie kriegen. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen.“

Für verschiedene Delikte listet die Kreispolizeibehörde in Gütersloh die Anzahl der Verbrechen für die Jahre 2020 und 2019 auf:

Straftaten gegen das Leben (Mord, vorsätzliche und fahrlässige Tötung):

neun Fälle (2020), fünf Fälle (2019). Unter den neun Fällen aus dem Jahr 2020 ist ein begangener Mord. Am 1. Januar 2020 brachte in Borgholzhausen ein Mann seine Lebensgefährtin um.

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (etwa Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Exhibitionismus):

311 Fälle (2020), 194 Fälle (2019).

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit (etwa Raub, Erpressung, Körperverletzung):

2666 Fälle (2020), 2417 Fälle (2019).

Diebstahl:

6214 Fälle (2020), 6698 Fälle (2019).

Vermögens- und Fälschungsdelikte:

2755 Fälle (2020), 2443 Fälle (2019).

Sonstige Straftatbestände (etwa Erpressung, Vortäuschen einer Straftat, Brandstiftung):

3175 Fälle (2020), 2994 Fälle (2019).

Rauschgiftkriminalität:

850 Fälle (2020), 987 Fälle (2019).

Häusliche Gewalt:

451 Fälle (2020), 216 Fälle (2019).