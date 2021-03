„Ansonsten laufen wir Gefahr, eine immer größere Bugwelle an nicht ausgebildeten Jugendlichen vor uns her zu schieben“, erklärte Vorstandsmitglied Jörg Dräger am Dienstag in Gütersloh. Wer keine Lehrstelle erhalte, solle mit der schulischen Berufsausbildung beginnen. Grundsätzlich, so die Stiftung, sei in der Pandemie der Zusammenhalt der Gesellschaft zwar seit August 2020 gesunken, aber weiterhin hoch. Doch gebe es Gruppen, die sich zu den Verlierern zählten – zählen müßten Neben Mittelstand und Dienstleistungewerbe seien dies vor allem Jugendliche und Erwachsene bis 30 Jahre.