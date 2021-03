„Wir haben kein Verständnis mehr“

Als Pilotschule, an der der Aufwand eines solchen Großprojekts gemessen werden sollte, war die Paul-Gerhardt-Grundschule auserkoren worden (diese Zeitung berichtete). Eigentlich hatten die Mitglieder des Schulausschusses die Verwaltung in der vorigen Sitzung darum gebeten, das Pilotprojekt für eine weiterführende Schule zu planen.

„Mit Fassungslosigkeit haben wir den beantragten Aufschub zur Kenntnis genommen“

Das war am Dienstag einer von mehreren Kritikpunkten. Im Mittelpunkt stand eine Stellungnahme der Schulpflegschaft der Anne-Frank-Schule. Sie nimmt darin Bezug auf die Vorlage der Verwaltung, in der es heißt, dass die Umsetzung des Pilotprojekts Paul-Gerhardt-Schule noch in diesem Jahr zur Folge hätte, dass die Sanierung der Mensa an der Anne-Frank-Schule verschoben werden muss.

„Mit Fassungslosigkeit hat die Schulpflegschaft den beantragten Aufschub der Sanierung unserer Mensa zur Kenntnis genommen“, heißt es im Schreiben. „Wir haben inzwischen kein Verständnis mehr für andauernde personelle Schwierigkeiten und weitere Budgetverschiebungen“, schreibt Melanie Steinmeier als Vertreterin der Schulpflegschaft.

Kommunikation zwischen Verwaltung und Schulleitern läuft problematisch ab

Kein Verständnis hatten auch die Ausschussmitglieder. „Das ist nicht das, was wir beantragt hatten“, sagte Christiane Ziegele (BfGT). Mindestens problematisch sei auch die Kommunikation zwischen Verwaltung und Schulleitern abgelaufen.

Gabriele Rasche, Leiterin der Paul-Gerhardt-Schule, habe erst am Tag, an dem die Vorlage online gegangen sei, davon gehört, dass ihre Schule zum Pilotprojekt werden soll. Und Anne-Frank-Schulleiter Jan Rüter habe von der potenziellen Mensa-Sanierung aus der Zeitung erfahren.

„Wir haben die Vorlage mit der Faust in der Tasche gelesen“

„Die Kommunikation hätte besser laufen sollen. Eine Ursache ist der Zeitdruck, unter dem wir die Machbarkeitsstudie zum Lüftungskonzept erstellen mussten“, sagte Stadtbaurätin Nina Herrling. „Das tut mir leid.“ Diese und eine weitere Maßnahme seien allerdings die einzigen gewesen, die hätten verschoben werden können.

„Wir haben die Vorlage mit der Faust in der Tasche gelesen“, sagte Dr. Martin Goecke als Vertreter der SPD. Die Mensa-Sanierung der Anne-Frank-Schule stehe schon lange Jahre aus. Mit dem Vorschlag, die Maßnahme noch weiter zu verschieben, „zerschlägt die Verwaltung viel Porzellan“.

Wer sammelt jetzt die Scherben auf?

Und wer sammelt die Scherben auf? In diesem Fall Grüne, SPD und BfGT. Nachdem alle Parteien den Verwaltungsantrag einmütig abgelehnt hatten, ging es um deren Kompromiss.

Der sieht einerseits vor, bis Ende des Jahres ein Belüftungskonzept explizit für eine weiterführende Schule mit externer Hilfe zu erstellen. Gleichzeitig sollen die Planungen für die Paul-Gerhardt-Schule konkretisiert werden.

Ein knapper Kompromiss

Möglichst sollen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden. Sollte das in weniger als 30 Prozent der Klassenräume möglich sein, heißt es im Antrag, soll die Verwaltung prüfen, ob in diesen Fällen die Umstellung der Heizungsanlage auf erneuerbare Energien möglich sei.

Wenn auch nicht der Königsweg: Mit neun (SPD, Grüne, BfGT) zu acht (CDU, FDP, AfD) Stimmen brachte der Ausschuss den Antrag auf den Weg.