Rat verabschiedet Gleichstellungsplan

Konkret in Angriff genommen werden sollen der Abbau von Unterrepräsentanzen von Frauen und Männern, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie der Abbau von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Der Gleichstellungsplan sei damit ein wesentliches Steuerungsinstrument der Personalentwicklung der Stadt.

Positive Entwicklungen sind erkennbar

Mit Blick auf den bisherigen Gleichstellungsplan von 2010 zeigten die vergangenen zehn Jahre durchaus positive Entwicklungen auf: In den gehobenen Gehaltsgruppen sei die Vorgabe des Landesgleichstellungsgesetzes mit 59,3 Prozent mehr als erfüllt. Es schreibt eine Quote von mindestens 50 Prozent vor. In den höheren Gehaltsgruppen sei die Zielvorgabe von 2010, die Frauenquote auf 30 Prozent zu erhöhen, ebenfalls übertroffen worden (41,3 Prozent).

Die Frauenquote in Führungspositionen betrage 49,4 Prozent und erfülle damit zumindest fast die geforderte Quote von 50 Prozent. Fachbereichsleitungsstellen seien vermehrt mit Frauen besetzt worden, heißt es weiter. In diesem Bereich sei die Frauenquote von 15,9 auf 33,3 Prozent erhöht worden. Noch besser sehen die Zahlen bei den stellvertretenden Fachbereichsleitungen aus: Dabei verzeichnet die Stadt einen Anstieg der Frauenquote von 16,5 auf 53,3 Prozent.

Frauen in höheren Gehaltsgruppen unterrepräsentiert

Obwohl ein positiver Trend erkennbar sei, seien Frauen in den höheren Gehaltsgruppen noch immer unterrepräsentiert. Besonders auffällig sei das beim Rettungsdienst (5,2 Prozent Frauenquote bei der Feuerwehr, 18,2 Prozent bei den Notfallsanitätern). Im Sozial- und Erziehungsdienst seien dagegen Männer deutlich unterrepräsentiert. Die Quote liegt bei 23,5 Prozent im Sozialdienst und bei 3,8 Prozent im Erziehungsdienst.

Auch in weiteren Bereichen der Stadtverwaltung seien die Geschlechterverhältnisse noch ungleich verteilt, heißt es aus dem Rathaus. Handlungsbedarf bestehe in verschiedenen Ausbildungsberufen, bei der Teilzeitquote der männlichen Beschäftigten (10,6 Prozent) und bei der Teilzeitquote in höheren Gehaltsgruppen (8,7 Prozent) beziehungsweise auf der allgemeinen Führungsebene (18,4 Prozent). Im vergangenen Jahr seien lediglich 6,5 Prozent der männlichen Beschäftigten in Elternzeit gewesen. Überwiegend werde diese Aufgabe nach wie vor von Frauen übernommen.

Gezielte Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Um die Quoten in diesen Bereichen in den kommenden Jahren zu verbessern, nennt der Gleichstellungsplan unter anderem gezielte Personalmarketing-Maßnahmen. Beispielsweise sollen auf den Karriereseiten der Stadtverwaltung gezielt junge Männer für den Beruf des Erziehers mithilfe von männlichen Vorbildern angesprochen werden. Darüber hinaus seien geschlechtsspezifische Veranstaltungen im Bereich der Feuerwehr geplant, heißt es weiter.

Um den Gleichstellungsplan zu erfüllen, hat die Stadt weitere konkrete Ziele formuliert. Mit Hilfe von mehr mobilen Arbeitsmöglichkeiten soll Beschäftigten Flexibilität geboten werden. Gezielte Angebote für Männer und Väter, beispielsweise zum betrieblichen und familiären Aushandlungsprozess, sollen einen weiteren Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben leisten. Der Gleichstellungsplan hat eine Gültigkeitsdauer bis 2026. Weitere Informationen gibt es im Internet.