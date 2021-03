Gütersloh (dl) - Die Nacht der Bibliotheken hat der Bücherei in Gütersloh in den vergangenen Jahren im Schnitt zwischen 600 und 700 Besucher beschert, die sich in den späten Abendstunden auf einen Streifzug durch das Haus begeben haben. Am Freitag, 19. März, findet sie erstmals digital statt.