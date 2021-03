Gütersloh (din) - Zu Ehren des Unternehmers, Stifters und einstigen Gütersloher Ehrenbürgers Reinhard Mohn (1921-2009) soll die Straße An der Autobahn in Reinhard-Mohn-Straße umbenannt werden. Das beantragen Giesbert Nunnemann und Matthias Trepper, Vorsitzender und Geschäftsführer des Heimatvereins Gütersloh, in einer Eingabe an die Stadt.