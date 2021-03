Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Motorradfahrer auf der zweispurigen Straße in Richtung Bielefeld unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache über den mit Rasen bepflanzten und höher gelegenen Mittelstreifen fuhr. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem in Richtung Rheda-Wiedenbrück fahrenden Mercedes zusammen. Offenbar prallte der Helm des Motorradfahrers in die Windschutzscheibe der dunklen Limousine, der Zweiradfahrer blieb regungslos auf dem Asphalt liegen. Rettungswagen aus Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück sowie das Notarzteinsatzfahrzeug aus Harsewinkel wurden alarmiert, ferner die Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzuges Gütersloh.

Motorradfahrer musste reanimiert werden

Der Motorradfahrer musste an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde später mit dem Rettungshubschrauber Christoph 13 in die St.-Barbara-Klinik nach Hamm-Heessen geflogen. Der Mercedesfahrer und seine Ehefrau als Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwischenzeitlich war auch der Löschzug Spexard alarmiert worden, um einen Sichtschutz auf der vielbefahrenen Bundesstraße aufzustellen. Polizeibeamte sperrten die Bundesstraße komplett für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Beweissicherung. Nach Informationen dieser Zeitung meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die den Verdacht äußerten, ein Wettrennen beobachtet zu haben. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der von der Polizei auf rund 80.000 Euro geschätzt wird.