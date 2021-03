Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Der SUV drehte sich um die eigene Achse, ehe beide Fahrzeuge liegen blieben. Wie eine Polizeibeamtin an der Unfallstelle mitteilte, wollte der Fahrer des Nissan aus Schloß Holte-Stukenbrock von der Isselhorster Straße links auf die Berliner Straße abbiegen, um seine Fahrt in Richtung Kreisstadt fortzusetzen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden roten Opel Corsa. Dessen 58-jähriger Fahrer war auf der Isselhorster Straße aus Richtung Isselhorst kommend in Richtung Avenwedde-Bahnhof unterwegs.

Verzögerung auch auf Nebenstrecken

Die Besatzungen zweier Rettungswagen sowie des Notarzteinsatzfahrzeugs aus Gütersloh versorgten die Verletzten an der Unfallstelle, ehe sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Beamten der Berufsfeuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Da die Fahrspur der B 61 in Richtung Bielefeld durch die Unfallfahrzeuge blockiert war, musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Deshalb kam es auch auf den Nebenstrecken es zu erheblichen Verzögerungen. Die Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 20 000 Euro geschätzt.