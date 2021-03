Wohnbauland:

Nach deutlichen Preissteigerungen 2017 bis 2019 setzte sich die Entwicklung verstärkt fort. 2020 betrug sie 15,3 Prozent. Dementsprechend wurden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte deutlich höhere Bodenrichtwerte für Wohnbauland beschlossen. Für den individuellen Wohnungsbau wurde für den Bereich der Stadt Gütersloh in mittlerer Lage ein gebietstypischer Bodenrichtwert von 340 Euro pro Quadratmeter beschlossen, in guter Lage sind es 580 Euro und in einfacher Lage 235 Euro pro Quadratmeter. Eine Grundlage der Ermittlung waren Kauffälle über Bauplätze von Wohnbauland.

3480 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche im Neubau

Ein- und Zweifamilienhäuser:

In diesem Bereich betrug die Preisentwicklung plus 7,9 Prozent. Ein gebrauchtes Einzelhaus kostete 2020 im Schnitt 364 000 Euro. Bei gebrauchten Doppel- und Reihenendhäusern waren es 310 000 Euro und bei gebrauchten Reihenmittelhäusern 232 000 Euro. Bei Neubauten betrug der Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche rund 3480 Euro. Insgesamt wurden 229 Kauffälle von Ein- und Zweifamilienhäusern mit einem Geldumsatz von 78,25 Millionen Euro registriert.

Eigentumswohnungen:

Die Preise für Eigentumswohnungen stiegen um 8,3 Prozent. Im Durchschnitt wurden für gebrauchte Wohnungen 2140 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gezahlt. Bei Neubauten waren es 3600 Euro. Im Durchschnitt wurde 2020 für eine gebrauchte Eigentumswohnung 179 000 Euro gezahlt. Eine neu errichtete kostete 308 000 Euro.

Größter Umsatzanteil entfällt auf bebaute Grundstücke

Insgesamt 890 umsatzrelevante Kauffälle mit einem Umsatz von 276,68 Millionen Euro wurden 2020 registriert. Der größte Anteil beim Umsatz entfiel auf bebaute Grundstücke mit 55 Prozent (151,88 Millionen Euro), gefolgt von Wohnungs- und Teileigentum mit 30 Prozent (82,71 Millionen Euro) und unbebauten Grundstücken (15 Millionen Euro). Insgesamt war die Anzahl der umsatzrelevanten Verkäufe im Jahr 2020 um acht Prozent rückläufig. Bezogen auf die Teilmärkte verlief die Entwicklung unterschiedlich. Bei unbebauten und bebauten Grundstücken stieg die Zahl um 7 beziehungsweise 4 Prozent. Beim Wohnungs- und Teileigentum ging die Zahl um 20 Prozent zurück.