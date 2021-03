Pandemie kurbelt Paketversand an

„Etwa 14 000 Pakete verlassen pro Woche unsere Station“, sagt Emrullah Aydinoglu, Leiter der Zustellbasis DHL. Das sei ein enormes Wachstum, vor der Pandemie seien es etwa 10 000 gewesen. Deswegen sei es umso wichtiger gewesen, den neuen Standort an der Straße Bartels Feld zu beziehen. „Am alten Standort an der Kaiserstraße hatten wir weniger Platz“, betont Anette Summann, die verantwortlich für die Brief- und Verbundzustellung ist. „Hier haben wir 20 neue Rampen, über die wir die Fahrzeuge ebenerdig beladen können.“ Dank neuer Überdachungen seien Wind und Wetter keine großen Störfaktoren mehr.

Trend geht zur Verbundzustellung

Weil das Geschäft mit den Paketen boomt, der Briefverkehr aber stetig zurückgeht, setzt die Post vermehrt auf die Verbundzustellung. Das bedeutet, dass die Briefzusteller kleinförmige Pakete mit austeilen. „Gerade außerhalb der Innenstädte ist die Verbundzustellung ökonomischer und ökologischer“, hebt Rainer Ernzer, Pressesprecher der Post, hervor. Deswegen biete die neue Kombizustellbasis viele Chancen. „Unter einem gemeinsamen Dach lassen sich Anpassungen leichter vornehmen.“

Anette Summann ist an dem neuen Standort für die Verwaltung der Brief- und Verbundzustellung für den gesamten Kreis zuständig. Die Auslieferung der gesamten Zustellbasis erfolgt ausschließlich im Gütersloher Stadtgebiet, also im Bereich der Postleitzahlen 33330 bis 33335. Mit Nachschub beliefert wird die Zustellbasis vom Paketzentrum in Bielefeld sowie vom Briefzentrum in Herford.

Zustellbasis ist auf Wachstum vorbereitet

Die Zahlen bei der Paket-Zustellung sind im vergangenen Jahr enorm gewachsen. „Zu Spitzenzeiten vor einem Jahr hatten wir bundesweit neun Millionen Pakete an einem Tag – zu Zeiten in denen wir sonst gut fünf Millionen haben“, berichtet Ernzer. „Da hatten wir zu Ostern plötzlich ein Geschäft, wie wir es sonst nur aus der Weihnachtszeit kennen.“ Vor Corona lag das Wachstum bei der Paket-Zustellung bei sieben bis acht Prozent jährlich. „Im vergangenen Jahr betrug es durch die Pandemie 15 Prozent.“ Und die Post rechne damit, dass das Wachstum weiter anhalten wird, wenn auch nicht auf einem so hohen Niveau wie im vergangenen Jahr. Auch die Zustellbasis in Gütersloh ist auf weiteres Wachstum eingestellt. „Wir haben Tore in Reserve und können unsere Kapazitäten weiter hochfahren“, betont Emrullah Aydinoglu.

Zahlen & Fakten

Am 15. Februar ist die DHL-Zustellbasis von der Kaiserstraße an den neuen Standort umgezogen. Eine Woche später zogen die Brief- und Verbundzusteller nach.

Die Gebäudefläche der Zustellbasis beträgt 3100 Quadratmeter.

Bei der Brief- und Verbundzustellung sind 110 Mitarbeiter beschäftigt, bei der DHL-Station 28.

Die Briefzustellung erfolgt in zwei Fuß-, 39 Fahrrad- und zwölf Verbundbezirken. Die Zahl der Verbundbezirke werde aber im Laufe des Jahres weiter ansteigen, wie Anette Summann ankündigt.

Pro Woche verteilen die Brief- und Verbundzusteller etwa 250 000 Briefe und zusätzlich etwa 7000 Pakete. Die Anzahl der Pakete werde sich in absehbarer Zeit um weitere 4000 erhöhen.

Für die Verbundzustellung stehen zehn elektrisch betriebene Streetscooter zur Verfügung, das entspricht 80 Prozent der Fahrzeuge. Die Anzahl der Streetscooter werde sich noch erhöhen. Die Ladesäulen dafür sind bereits vorhanden.

In einem DHL-Fahrzeug transportieren die Zusteller im Schnitt 170 Pakete an einem Tag, die sie in ihrem jeweiligen Bezirk zustellen.

Das Maximalgewicht der von der Zustellbasis verteilten Pakete beträgt 31,5 Kilogramm.