Wie Polizeibeamte an der Unfallstelle mitteilten, war die 33-jährige Steinhagenerin mit einem Ford Galaxy auf der Münsterlandstraße aus Richtung Niehorst kommend in Richtung Holtkamp unterwegs. Gleichzeitig war eine Gütersloherin mit ihrem Fiat Tipo auf der Haller Straße unterwegs und wollte die Münsterlandstraße in Richtung Ortskern geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die sich anschließend um etwa 45 Grad drehten und schwer beschädigt liegen blieben.

„Massenanfall von Verletzten“ ausgelöst

Von der Kreisleitstelle in Gütersloh wurde aufgrund der großen Anzahl der Beteiligten sofort ein „Massenanfall von Verletzten“ ausgelöst. Neben den beiden in Gütersloh stationierten Notarzteinsatzfahrzeugen wurden mehrere Rettungswagen aus dem Regelrettungsdienst sowie das Modul für die Versorgung von bis zu zehn Verletzten alarmiert.

Ferner eilten der „Organisationsleiter Rettungsdienst“ (OrgL) und der Leitende Notarzt (LNA) zu der Unfallstelle, ebenso die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Löschzug Isselhorst. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Theismann machte sich vor Ort ein Bild des Geschehens. Die Kinder im Alter von drei, fünf, acht und zwölf Jahren wurden nach einer ersten Untersuchung mit ihrer Mutter in die Bielefelder Kinderklinik transportiert, die Fiat-Fahrerin wurde in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert.

Totalschaden an den Autos

Die Polizeibeamten sperrten den Kreuzungsbereich, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Feuerwehrleute streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigten die Fahrbahn. Durch die Wucht des Zusammenstoßes waren etliche Trümmerteile teilweise meterweit durch die Luft geflogen. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.