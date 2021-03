Gütersloh (gl) - Die Stadt Gütersloh will Modellstadt für eine Strategie heraus aus dem Corona-Lockdown werden. In einem persönlichen Brief an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) die Dalkestadt für einen Versuch ins Spiel gebracht, Konzepte für den Ausstieg aus einem Lockdown-Kreislauf zu erproben.