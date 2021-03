Getestet werden sollen Möglichkeiten zum Ausgehen oder zu einem freieren Einkaufen. Pate steht dabei das bundesweit beachtete Projekt „Öffnen mit Sicherheit“ in Tübingen. Die Entscheidung, welche Stadt oder Region Modell wird, liegt beim Land Nordrhein-Westfalen. Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte am Donnerstag in Düsseldorf, dass sein Ministerium und das Gesundheitsressort an Kriterien arbeiteten, nach denen beispielhafte Kommunen ihr öffentliches Leben teilweise wieder öffnen könnten. Man wolle “sehr schnell nach Ostern die Modellkommunen benennen können“. Welche Kommune es werden könnte, was geöffnet werden soll und was genau dafür nötig ist, ist noch unklar. Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) sagte, es sei praktisch jede kreisfreie Stadt und jeder Kreis daran interessiert.