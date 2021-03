Roland Thiesbrummel, Leiter des Fachbereichs Jugend und Bildung, hat die aktuellen Zahlen für das Schuljahr 2021/2022 für die nächste Sitzung des Bildungsausschusses am Dienstag, 13. April, aufbereitet. Alle in der Stadt Gütersloh angebotenen Schulformen seien nach wie vor gut nachgefragt, erklärt Thiesbrummel.

Mehrklasse für das Evangelisch Stiftische Gymnasium beantragt

Das Kuratorium des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums habe zum kommenden Schuljahr bei der Bezirksregierung Detmold die Bildung einer Mehrklasse beantragt. Der weitere Aufbau der dritten Gesamtschule sei – im Vergleich zum Vorjahr – durch die prognostizierte und erwartet wieder höhere Anmeldezahl nachhaltig gesichert.

Im vergangenen Jahr waren bis Anfang Februar lediglich 89 Kinder in dieser Schule angemeldet worden. 2019 waren es 115 Mädchen und Jungen. Aber auch im vergangenen Jahr konnte der fünfte Jahrgang an der dritten Gesamtschule schließlich vierzügig starten. In diesem Jahr stehen 108 Plätze zur Verfügung. 155 Anmeldungen gingen ein.

Dritte Gesamtschule muss 47 Kinder aus Kapazitätsgründen abweisen

47 Kinder könnten aus Kapazitätsgründen nicht an der dritten Gesamtschule aufgenommen werden, erläutert Thiesbrummel. Sie erhielten aber die Möglichkeit, einen Schulplatz zum Beispiel in der Anne-Frank-Schule zu bekommen. Der Wunsch der Eltern nach einer Beschulung ihres Kindes in der Schulform Gesamtschule könne somit sichergestellt werden.

An der Anne-Frank-Gesamtschule stehen für den neuen Jahrgang 162 Plätze zur Verfügung. 78 Anmeldungen sind für die Schule eingegangen. An der Janusz-Korczak-Gesamtschule müssen fünf Schüler abgelehnt werden. Dort stehen 162 Plätze zur Verfügung.

Alle Plätze am Städtischen Gymnasium sind vergeben

Die 81 Plätze an der Elly-Heuss-Knapp-Realschule sind für das kommende Schuljahr alle vergeben. An der Geschwister-Scholl-Realschule können noch 33 Kinder aufgenommen werden. Am Evangelisch Stiftischen und am Städtischen Gymnasium gibt es jeweils 180 Plätze für die Eingangsklassen der Sekundarstufe eins – die Zusatzklasse für das ESG schon mitgerechnet.

Am Städtischen Gymnasium sind alle vergeben, am ESG 179. Die Zahl der Anmeldungen für die Oberstufen stünden – wie in jedem Jahr – unter dem Vorbehalt, dass alle angemeldeten Schüler ihren Qualifikationsvermerk zum Schuljahresende auch tatsächlich erhielten, betont Thiesbrummel. Weitere Oberstufenplätze stünden zudem am Carl-Miele-Berufskolleg zur Verfügung. Auch dort kann das Voll-Abitur abgelegt werden.