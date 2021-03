Im vergangenen Jahr habe es trotz Corona einige Freizeiten mit einem neuen Hygienekonzept im Haus gegeben. Davon profitiere der Verein in diesem Jahr, weil bereits Erfahrungswerte vorlägen. So würden zum Beispiel Mahlzeiten am Tisch serviert, erläutert der Verein. Der Speisesaal sei um den Aufenthaltsraum erweitert worden. So werde gewährleistet, dass die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden könnten.

„Rödeltruppe“ schon im Einsatz

Im und am Haus Wolfgang habe sich einiges getan. So seien unter anderem 42 neue Matratzen angeschafft worden, um den Gästen einen erholsamen Schlaf zu garantieren. Die „Rödeltruppe“, wie die ehrenamtlichen Handwerker liebevoll genannt werden, sei schon in dem Gebäude gewesen und habe unter anderem einige neue Fenster eingebaut, Räume umgestaltet und den Holzweg über die Dünen zum Strand erneuert.

Kochkünste des Teams werden gelobt

Gäste, die im vergangenen Jahr trotz Corona ihre Freizeiten wahrgenommen hätten, seien vor allem von den Kochkünsten der neuen Hausleitung um Katrin Segnitz begeistert gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter. Einige junge Gäste hätten das Essen sogar in den digitalen Medien als Höhepunkt gelobt. „Man schmeckt, dass sie Ahnung vom Kochen hat“, laute auch die einhellige Meinung unter den ehrenamtlichen Freizeitbegleitern.

Was geht und was nicht

Die Freizeitbegleiter hätten sich auch schon auf ihre möglichen Einsätze vorbereitet. Statt eines Treffens, wie sonst üblich, habe das Seminar in diesem Jahr online als Zoom-Konferenz stattgefunden. Es habe ein reger Austausch darüber stattgefunden, welche Freizeitangebote trotz Corona durchgeführt werden könnten und welche eher nicht. Dabei biete die Insel auch neue Möglichkeiten für Beschäftigungen. Rund um das Inselbad gebe es jetzt eine Minigolfbahn mit 15 Löchern.

Historische Pferdebahn

Und auch die historische Museums-Pferdebahn solle ab Pfingsten wieder fahren, so der Verein Haus Wolfgang. Mit einer Spendenaktion sei es gelungen innerhalb von sechs Wochen 110 000 Euro für ein neues Deichtor zusammenzubekommen. Das alte, marode Tor, durch das die Pferdebahn fahre, hätte andernfalls versiegelt werden müssen, um die Insel vor Sturmfluten zu schützen. Noch sind in vielen geplanten Freizeiten Plätze frei. Angebote sind im Internet unter www.haus-wolfgang.de zu finden und dort auch zu buchen. Sollte die Pandemie-Lage es zulassen, soll es auch wieder gemeinsame Busreisen vom Marktplatz Gütersloh aus geben.