Gütersloh (gl) - Zwei Männer haben einen 20-Jährigen aus Gütersloh am Sonntagabend verfolgt und leicht verletzt. Jetzt sucht die Polizei die Männer und Zeugen. Laut Polizeibericht vom Montag war der 20-Jährige zunächst mit einem der beiden Gesuchten in einem Schnellrestaurant am ZOB in einen verbalen Streit geraten.