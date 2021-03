Zu Ostern: Abendmahl auf Abstand

Es sei in seinen Augen das Zusammenspiel verschiedener Formate, das die Osterformate der Evangelischen Kirchengemeinde rund um Ostern zu einem runden Angebot mache, sagt Stefan Salzmann. „Jeder Weg hat Vor- und Nachteile. Über Zoom-Gottesdienste verspüren die Menschen ein größeres Gemeinschaftsgefühl, als wenn sie sich einfach nur fertige Videos anschauen. Die wiederum haben den Vorteil, dass eine aufwendigere Inszenierung möglich ist“, sagt er.

„Wir wollen als Kirche für die Stadtgesellschaft da sein, das sind wir ihr schuldig“

Damit meine er etwa wechselnde Kameraperspektiven und Schnitte, um das Programm kurzweiliger zu gestalten. Und zum Beispiel einen Zusammenschnitt von Kleingruppen des Bachchors, der eigentlich am Karfreitag in der Kirche aufgetreten wäre, jetzt aber seinen Gesang in Videoform darbietet.

Ganz ohne analoge Angebote gehe es auch nicht, selbst wenn das Coronavirus den Gottesdiensten vor Ort einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. „Gerade in diesen Tagen wollen wir Tod und Auferstehung in den Mittelpunkt rücken. Unter anderem, wenn wir am Karsamstag Ostertüten mit Impulsen verteilen. Wir wollen als Kirche für die Stadtgesellschaft da sein. Das sind wir ihr schuldig“, sagt Stefan Salzmann.

Und so sieht das Programm im Detail aus:

Gründonnerstag:

Über das Programm Zoom wird ein Gottesdienst mitsamt Abendmahl angeboten. Die Zugangsdaten stehen auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde.

Karfreitag: Ab 8 Uhr steht ein Online-Gottesdienst auf www.ekgt.de sowie auf dem Youtube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde. Gleichzeitig sind von 10 bis 12 Uhr die Kirchen für stille Gebete geöffnet. Dort liegen auch Predigttexte aus. Besucher sind eingeladen, Kerzen zu entzünden. Im Schnitt seien pro Kirche gleichzeitig zehn Gläubige zugelassen, erläutert Pfarrer Salzmann.

Karsamstag:

Die Aktionen der Gemeinde starten am Karsamstag um 11.30 Uhr mit einer Ostertüten-Aktion an der Martin-Luther-Kirche. Darin enthalten sind kleine Impulse. Ab 22.30 Uhr können Interessenten dann eine virtuelle Osternacht über Zoom verbringen. Veranstaltet wird sie vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM). Aus Erfahrung wisse sie, dass ein virtuelles Beisammensein das Gemeinschaftsgefühl verstärke, sagt Insa Jacobsen als Verantwortliche. In einem Ausmaß, das in Form von Videos nicht erreichbar sei. Die Veranstaltung sei rundum von den verantwortlichen Jungen Menschen des CVJM gestaltet worden.

Ostersonntag:

In einer Schale vor der Matthäuskirche entzündet die Kirchengemeinde um 6.30 Uhr ein Osterfeuer zum Sonnenaufgang. Besucher können dort außerdem der Ostergeschichte lauschen und Kerzen mitnehmen. Um 8 Uhr löst ein aufgezeichneter Online-Gottesdienst die Veranstaltung ab. Zwei Stunden später sollen für 15 Minuten die Glocken der Evangelischen Kirchen gleichzeitig erklingen. „Volles Geläute“, kommentiert Pfarrer Salzmann. Musikalisch geht es auch danach weiter: Von der Spitze der Martin-Luther-Kirche aus kümmert sich Martin Stork um das traditionelle Turmblasen. An diesem Tag stehen die Kirchen offen. Die Zeiten stehen auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde.

Ostermontag:

Mit einem Zoom-Gottesdienst inklusive Abendmahl – der Titel lautet „Ostern –Das Goldene vom Ei“ – schließt Superintendent Frank Schneider die Aktionen der Evangelischen Kirchengemeinde rund um Ostern ab. Am selben Tag ist von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr die Erlöserkirche geöffnet.