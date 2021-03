21 Bäume fallen der neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B 61 zum Opfer. Gleichzeitig schwelt die Diskussion um den Baumbestand auf dem Gelände der Mansergh Barracks, der dezimiert werden soll.

Lederhülsenbäume der Sorte „Skyline“ werden in der Innenstadt gepflanzt

Es gibt allerdings auch die andere Seite der Medaille. Denn die Stadt pflanzt Ersatz, wo es möglich ist. Seit zwei Wochen ist das Gartenbauunternehmen Lütkemeyer in der Stadt unterwegs und pflanzt insgesamt 54 Gehölze nach.

Gestern haben vier Vertreter der Firma Gleditschien, die auch Lederhülsenbaum genannt werden, an der Berliner Straße eingesetzt. Genauer geht es um die Sorte „Skyline“. Warum diese Bäume? „Sie können besonders gut mit andauernder Sonne, Wärme und Trockenheit umgehen“, erläutert Franz-Josef Kleinebrummel.

Im Schnitt sieben Bäume pro Tag werden eingesetzt

Seit zwei Wochen seien er und sein Team unterwegs, um Gütersloh mit neuen Bäumen auszustatten. Außer Gleditschien pflanze die Firma auch Eichen, Linden und Birken.

Die Aktion sei Teil der Frühjahrspflanzung, die die Stadt jährlich – genau wie eine Herbstpflanzung – vornehme, erläutert Stadt-Sprecherin Annette Blumenstein. 18 Bäume fänden einen Platz im engeren Innenstadtbereich. Sie sollen die 23 Robinien ersetzen, die seit November gefällt wurden.

Gepflanzt wird an der Berliner Straße (6 Bäume), Kökerstraße (4), Königstraße (4), Moltkestraße (2), Schulstraße (1) und an der Münsterstraße (1). Im Schnitt sieben Bäume pro Tag könne sein Team einsetzen, sagt Franz-Josef Kleinebrummel.

Am Gründonnerstag sollen die Frühjahrspflanzungen erledigt sein

Wenn es gut läuft, wollen die Gartenbauer am Donnerstag ihre Spaten, Holzhämmer und Pflöcke verrichteten Werkes auf die Ladefläche ihres Transporters legen und den schwarzen Bagger, der in diesen Tagen die Erde an den Pflanzstellen aushebt, wieder aus der Innenstadt abziehen.

Das größte aktuelle Projekt in Gütersloh, das Baumfällungen vorsieht, ist die geplante Umgestaltung des Mansergh-Quartiers. Zugunsten von Wohnraum in einem zu entwickelnden Stadtquartier sollen dort 472 von insgesamt 1286 Bäumen abgeholzt werden. Im Gegenzug soll es 221 Nachpflanzungen geben. Für diese Variante hatte sich der Hauptausschuss am 1. März ausgesprochen. Gleichzeitig demonstrierten 40 Menschen vor dem Ort der Sitzung, der Stadthalle, gegen die Fällung der Bäume.