Feuerwehreinsatz an Brennerei Elmendorf

Gütersloh (ei) - Großalarm für die Feuerwehr am Dienstagmorgen: Weil aus dem Dachbereich der ehemaligen Kornbrennerei Elmendorf im Ortskern von Isselhorst dichter Qualm herausquoll, wurde der Alarm ausgelöst. Am Ende stellten die Einsatzkräfte einen technischen Defekt in der Heizungsanlage fest.