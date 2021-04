Kleiner Prinz lädt zum Hospizgeburtstag ein

Wer Jana Raile im Internet erleben möchte, sollte sich sputen, denn es stehen nur 100 Teilnahmeberechtigungen zur Verfügung. Interessenten, die sich unter www.hospiz-und-palliativmedizin.de/akademie melden, bekommen einen Link zugeschickt, der das Tor zum kleinen Prinzen öffnet.

Sterben ins Leben holen

Zwei hauptamtliche und fünf ehrenamtliche Mitarbeiter sowie sieben Mitglieder: So ging es 1991 los, als der Hospiz- und Palliativverein Gütersloh gegründet wurde. Der im damaligen Städtischen Krankenhaus praktizierende Onkologe Professor Dr. Claus Gropp habe den Anstoß gegeben, erläutert der Vereinsvorsitzende Arnold Bergmann. Dem Arzt sei es darum gegangen, das „Sterben mehr ins Leben zu holen“. Das sei auf großes Interesse gestoßen.

2009 eröffnet das Hospiz an der Hochstraße

Der frisch gegründete Verein unterstützte viele Jahre die Hospizstation der Klinik. 1996 wurde die Idee einer Palliativstation mit sechs Betten schließlich umgesetzt. Ehrenamtliche wurden fortgebildet, die Gütersloher nahmen Notiz vom Wirken des Hospizvereins. Als 2009 das Angebot für das Haus an der Hochstraße kam, begann eine neue Ära. „18 Kolleginnen waren dabei und alle super motiviert“, erinnert sich Pflegedienstleiterin Renate Leisner. „Wir haben vieles ausprobiert, sind auch durch Täler gegangen, haben viel gelernt und das besonders von unseren Gästen.“

37 Hauptamtliche und 50 Ehrenamtliche

Sie und ihre Kolleginnen Elisabeth Schultheis-Kaiser, seit 1996 am längsten an Bord, sowie Silke Schadwell fassen die Entwicklung zusammen: „Es ist ein Geschenk, aber auch harte Arbeit, dass es solch ein Team wird.“ Aktuell gehören ihm 37 Hauptamtliche und 50 Ehrenamtliche an, die sich „bei uns gut aufgehoben fühlen“, so Arnold Bergmann, der Vorsitzende von rund 400 Mitgliedern.

Fortbildungen und Besuche daheim

Einem Stillstand steuerte der Hospizverein stets gegen. „Unsere Stärken sind die Vielseitigkeit und das große Angebot“, erläutert Elisabeth Schultheis-Kaiser, nennt die Fortbildungsarbeit und die Besuche daheim bei Angehörigen sowie in Alten- und Pflegeheimen. Nach 30 Jahren des Vereinsbestehens sei eine Veränderung in der Gesellschaft, was den Umgang mit dem Sterben angeht, festzustellen. Ein Ziel bliebe aber trotzdem: „Die Hospizarbeit müsste noch bekannter werden.“