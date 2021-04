„Es ist Impfstoff da, und für Samstag, Sonntag und Montag sind bis zu 1000 Impftermine frei.“ Impfwillige Bürger dieser Jahrgänge aus dem Kreis Gütersloh, können einen Impftermin im Impfzentrum des Kreises über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) buchen – vorausgesetzt, dass sie sich in den vergangenen sechs Monaten nicht mit dem Coronavirus infiziert haben.

Adenauer fordert: „Diese Impfdosen dürfen nicht verfallen, lassen Sie sich Impftermine geben!“ Die Buchung eines Impftermins erfolgt telefonisch unter 0800/ 116 117 02 oder im Internet unter www.116117.de.

Dass sich ungewollt ein „Vorrat“ vornehmlich an Astrazeneca angesammelt hat, liegt nach Auskunft von Kreissprecherin Beate Behlert an einer zu zögerlichen Buchung durch die Berechtigten. „So recht können wir uns das nicht erklären. Hoffen die Senioren darauf, beim Hausarzt geimpft zu werden? Gehen sie davon aus, dass das Bemühen um einen Termin eh‘ vergeblich sein könnte? Haben sie andere Sorgen? Wir wissen es nicht“, so Behlert.

Für Ü-70-Jährigen der nächsten Altersstufe könne der Kreis die Buchung unter diesen Umständen aber leider noch nicht öffnen. „Das geht für die Jahrgänge 1946/47 erst ab Montag, 8 Uhr. Wir sind da an die Reihenfolge-Vorgaben des Landes NRW gebunden.“