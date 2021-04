Der Plan: Vom Wissen zum Handeln kommen

Das erläutert Anke Knopp als Mitinitiatorin und Vertreterin des Bündnisses Demokratie wagen. „Darum, zu zeigen, dass der Klimawandel alle Menschen betrifft. Und dass sich dafür auch vor Ort mehr als eine Handvoll Menschen stark macht“, sagt sie.

Nicht alle Teilnehmer kommen traditionell aus dem Bereich Klimaschutz

Ein Blick auf die Teilnehmerliste bestätigt: Längst nicht nur explizite Umweltaktivisten haben ihre Teilnahme zugesagt. Ja, sie sind unter anderem mit der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, mit Fridays und Parents for Future und GNU umfangreich vertreten. Dabei sind aber auch jene, deren Anliegen eigentlich in anderen Bereichen liegen: die Weberei, der Weltladen, die Stadtbibliothek und die Evangelische Kirchengemeinde etwa.

Gemeinsam wollen die rund 30 Vereine, Initiativen, Schulen und Aktionsgruppen eine Woche auf die Beine stellen, „in der die Gütersloher in der Innenstadt kaum am Thema Klima vorbeikommen“, wie es Felix Kupferschmidt als Vertreter der Gruppe Critical Mass formuliert. Das wollen sie über Infostände, Musik, Demos und mehr erreichen.

Ein Programm, das auch nach der Aktionswoche bleibt

Ob nicht das Coronavirus wie ein Damoklesschwert über einer Veranstaltungsreihe schwebe, die durchaus große Präsenzanteile habe? Kupferschmidt: „Schon. Aber das ist einer der vielen Vorteile der vermehrten Nutzung von Videokonferenzen seit dem vergangenen Jahr. Das meiste können wir, sollte es die Situation erfordern, online veranstalten.“ Wobei er mit „wir“ jede teilnehmende Gruppe für sich meine.

Die Mischung aus On- und Offline habe einen weiteren Vorteil: „Die Woche ist nicht am 5. September vorbei“, betont Kupferschmidt. Denn auch wenn die Veranstaltungsreihe dann ihr Ende finde, seien deren Inhalte weiterhin im Netz verfügbar. Das Organisationsteam habe vor allem eine vermittelnde Funktion zur Stadt – besonders zu Ordnungsamt und Fachbereich Umwelt – und andersherum.

Mitmachen bis „fünf Minuten vor Start“ möglich

„Wer will, dem helfen wir auch dabei, einzelne Programmpunkte zu organisieren“, sagt Anke Knopp. Inhaltlich oder auch dabei, die dann geltenden Corona-Regeln zu beachten und einen Infostand zu organisieren. Die Anmeldung zusätzlicher Teilnehmer sei „praktisch bis fünf Minuten vor Start der Woche“ möglich.

Und wie soll es danach weitergehen? „Wir appellieren daran, vom Wissen zum Handeln zu kommen“, appelliert Anke Knopp. Es gelte dann, die Vernetzungen zu nutzen, die auf der Klimawoche geschlossen werden, und den Einsatz für die Umwelt zu verstärken. Und zwar dort, wo die Effekte des Klimawandels auch und vor allem ankommen: lokal.

Wieviel Platz nehmen 40 Autos im Vergleich zu einem Bus ein?

Die konkrete Ausgestaltung der Klimawoche sei als Mischung von digitalen und Präsenzveranstaltungen geplant, informieren die Initiatoren. Das Programm selbst werde laufend weiterentwickelt. Fest stehen – Stand jetzt – unter anderem ein Klima-Frühschoppen mit Live-Musik zum Auftakt, eine Aktion mit dem vielsagenden Titel „Klimakiller Militär“, eine tägliche Radtour der Gruppe Critical Mass, eine Podiumsdiskussion zur Klimaneutralität, ein Infobeitrag zu veganer Ernährung und ein Abschlussfest mit Musik und Tanz. Auch der Platzverbrauch von 40 Autos im Vergleich zu einem Bus soll bildhaft angestrengt werden.

All das mit dem Ziel, die Stadt Gütersloh – gerade in Anbetracht ihres stetigen Wachstums – klimaneutral zu gestalten. „Den Klimawandel bemerken wir langsam auch bei uns vor der Haustür. Besonders gut sichtbar ist das am Baumsterben – im Teutoburger Wald wie im Stadtpark“, sagt Anke Knopp. Sie und Felix Kupferschmidt sind in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeit der Klimawoche genauso vertreten wie Detlef Fiedrich (Demokratie wagen), Hubert Kniesburges (Gütersloher Friedensinitiative) und Jürgen Droop (Demokratie wagen)