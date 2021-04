Die kurzfristige Kehrtwende hat indes Kritik am Krisenmanagement ausgelöst. Das Hin und Her im Kreis Gütersloh – Wechselunterricht oder doch Distanzunterricht? – hat am Wochenende vermutlich etliche Schüler, Eltern und Lehrer verunsichert. Noch am Freitag hieß es, es gebe trotz hoher Inzidenzwerte Präsenzunterricht, bevor es am Samstag hieß: Die Schüler – abgesehen von den Abschlussklassen – bleiben zu Hause, es bleibt beim Distanzunterricht. Ist NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an dieser Informationspolitik schuld? Nein, sagt Patrick Büker, Kreisvorsitzender der Freien Demokraten. Der Liberale ist überzeugt, das Problem liege im Gütersloher Kreishaus und nicht im Hause der Schulministerin.