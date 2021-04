Der Mann war zunächst nachmittags im Bereich des Busbahnhofs aufgefallen, da er sich trotz Ansprache weigerte, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Er erhielt einen Platzverweis. Gegen 17.30 Uhr soll er im Bereich der Kaiserstraße versucht haben, einen anderen Mann anzugreifen. Polizeibeamte hätten das verhindert. Sie sprachen einen Platzverweis aus und drohten für den Fall eines Verstoßes mit Gewahrsam.

Gegen 18 Uhr trafen die Polizisten ihn wieder ohne Mundschutz am ZOB an. Als er in Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, habe er sich vehement gewehrt, einen der Beamten getreten und einem anderen ins Gesicht geschlagen. Dabei seien die Beamten leicht verletzt worden. Mit Hilfe von Pfefferspray konnte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.