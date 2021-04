Die drei Lastwagen waren am Dienstagvormittag auf der Verler Straße im Abschnitt zwischen Auf dem Reck und Lupinenweg in Richtung Verl unterwegs. Der 53-Jährige Fahrer eines dem Klein-Transporter folgenden 40-Tonners aus Enger (Kreis Herford) konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr leicht auf den Lkw des 61-Jährigen aus Arnsberg auf.

Feuerwehrleute kommen direkt von einem weiteren Einsatz

„Wir waren gerade bei einer ausgelösten Brandmeldeanlage am Berensweg“, berichtete Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Pollmeier an der Unfallstelle. Dann kam der Notruf bei der Kreisleitstelle an, mit dem die Feuerwehrkräfte zu dem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert wurden.

Weil die Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Spexard bei dem Industrieunternehmen nicht tätig werden mussten, konnten sie sofort zur Unfallstelle abrücken. Vorsichtshalber war zusätzlich der Löschzug Avenwedde alarmiert worden. Dessen Feuerwehrleute mussten nicht mehr tätig werden. Außerdem waren ein Rettungswagen aus Verl sowie das Notarzteinsatzfahrzeug aus Gütersloh im Einsatz.

61-Jähriger wird im Führerhaus eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 61-Jährige im Führerhaus eingeklemmt. Der vordere Holm musste mit schweren Geräten durchtrennt und die Fahrertür entfernt werden, ehe der Mann aus seiner Notlage befreit werden konnte.

Er wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte sperrten die Verler Straße zunächst während der Rettungsarbeiten für eine Stunde komplett. Später wurde eine Spur wieder freigegeben.

Fahrtenschreiber werden ausgelesen

Die beiden Fahrer der 40-Tonner blieben unverletzt. Sie konnten ihre Fahrt später fortsetzen. Der Klein-Lkw musste abgeschleppt werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen wurden die Fahrtenschreiber ausgelesen.