Die in Rumänien und in Uchte (Niedersachsen) wohnenden Männer hätten offenbar größere Mengen Zigaretten verladen, heißt es im Polizeibericht. Über die Herkunft der Tabakwaren machten die beiden Männer keine Angaben. Aufgrund des Verdachts der Hehlerei wurden sie vorläufig festgenommen. Die Polizei vermutet, dass sie die Zigaretten rechtswidrig erlangt haben und an der Berliner Straße veräußern wollten. Ob an örtliche Geschäfte oder Endkunden, teilte die Polizei nicht mit. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Beide Männer wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Er erließ gegen beide einen Untersuchungshaftbefehl.