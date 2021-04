Gütersloh (ei). Zwei Schwerverletzte hat ein Unfall gefordert, der sich am Freitagabend gegen 21.10 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund kurz vor der Brücke In der Worth ereignete. Weil zunächst von deutlich mehr Verletzten die Rede war, war ein Großaufgebot von Rettungskräften vor Ort.