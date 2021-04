Eine Standortbestimmung, ein wenig gegenseitiges Schulterklopfen und ein Ausblick auf anstehende Herausforderungen prägen üblicherweise die Treffen der Top-Führungskräfte. Wohin die Reise geht, hatte Vorstandschef Dr. Thomas Rabe schon im März skizziert, als er in einer Telefonkonferenz zusammen mit Finanzvorstand Rolf Hellermann die Zahlen für 2020 präsentierte und zugleich die fünf neuen strategischen Prioritäten skizzierte, mit denen das Wachstum der Geschäfte beschleunigt werden soll.

Diese neuen strategischen Prioritäten brachten dem Vorstandschef nach einer gut eineinhalbstündigen Präsentation verschiedener Top-Manager die erste Frage ein: „Warum die Strategie ändern, wenn sie doch erfolgreich ist?“, wollte ein Teilnehmer wissen. Antwort: Nach zehn Jahren sei es an der Zeit, sie aufzufrischen („to refresh“), sagte Rabe, dessen Vertrag im Januar vorzeitig bis 2026 verlängert worden war.

„Bertelsmann steht heute finanziell, operativ und strategisch sehr gut da – mit einer Reihe stark wachsender Geschäfte, neuen Ertragssäulen und Rekordergebnissen“, sagte Rabe. Das verschaffe dem Konzern eine gute Ausgangsposition im Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen wie Apple, Google und Amazon. „Auf diese Herausforderung antworten wir mit klaren strategischen Prioritäten.“

Nationale Media-Champions in Kernmärkten

Erste Priorität sei der Aufbau nationaler Media-Champions in Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. „Wir werden zweitens massiv weiter in unsere globalen Inhaltegeschäfte investieren“, kündigte der Chef an. Darüber hinaus werde Bertelsmann drittens seine globalen Dienstleistungsgeschäfte ausbauen und viertens die Online-Bildungsaktivitäten rund um die Anker-Unternehmen Relias und Alliant in den Branchen Gesundheit und Technologie vorantreiben.

In einer fünften Priorität wolle das Unternehmen die Zahl der digitalen Beteiligungen steigern. Das Geld sei vorhanden. „Wir verfolgen einen ambitionierten Wachstumsplan für alle Unternehmensbereiche mit organischen Wachstumsinitiativen und Akquisitionen. Parallel dazu werden wir neue Wachstumsfelder erschließen“, sagte Rabe.

Liz Mohn: „Aufeinander aufpassen“

In einer Videobotschaft wandte sich Liz Mohn als Sprecherin der Eigentümerfamilie an das Top-Management und die mehr als 130 000 Mitarbeiter von Bertelsmann weltweit. Sie sagte mit Blick auf die Corona-Pandemie: „Bertelsmann und Sie alle haben gezeigt, dass wir mit einer globalen Krise umgehen können. Indem wir aufeinander aufpassen und für Schutz sorgen. Es ist Ihrer harten Arbeit und Ihrem Können zu verdanken, dass Bertelsmann heute so gut dasteht.“ Mohn betonte die Bedeutung der Unternehmenskultur. Viele Köpfe ans Denken zu bringen, führe immer zu mehr Erfolg.

Zu den Präsentatoren der auf Englisch geführten Konferenz gehörten unter anderem Personalvorstand Dr. Immanuel Hermreck, Vorstand Markus Dohle (Penguin Random House), Kommunikationschefin Karin Schlautmann, Frank Schirrmeister und Jan Altersten (Arvato), Kay Krafft (Education Group), Annabelle Long (Asia Investments) und Shobhna Mohn (Wachstumsregionen).