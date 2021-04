Psyche steht unter massivem Druck

Nachdem die Veranstaltungsreihe im vergangenen Jahr ausgesetzt wurde, findet sie in diesem Jahr mit sechs Veranstaltungen im Digitalformat wieder statt. Start ist am Dienstag, 4. Mai, mit dem Thema „Krisenbewältigung in Familien – Wir schaffen das“.

Genesene berichten von ihren Erfahrungen

Außer der Betrachtung psychischer Gesundheit in Coronazeiten sind Erkrankungen wie Depression und Ängste sowie Autismus und psychosomatische Krankheiten Themen. Bei dem sogenannten Recovery College treten auch Genesene als Experten auf und berichten über das Thema seelische Gesundheit.

Die Zahl der Patienten im LWL-Klinikum Gütersloh ist bisher nicht gestiegen. „Trotzdem vermuten wir, dass sich die Zahl der Betroffenen durch die Pandemie erhöht hat“, sagt Professor Dr. Klaus-Thomas Kronmüller, Ärztlicher Direktor des LWL-Klinikums Gütersloh. Viele Menschen würden sich zurückhalten, medizinische Hilfe aufzusuchen, weil sie Kontakte vermeiden wollen. „Besonders schwierig ist es für Menschen, die schon vorher erkrankt waren“, sagt Kronmüller.

„Treffs, die durch ihren Austausch viele auffangen können, fallen weg“

Aber es seien auch viele Menschen in schwierige psychische Situationen geraten, die ohne Corona nicht betroffen gewesen wären. „Treffs, die durch ihren Austausch viele auffangen können, fallen weg“, sagt Professor Dr. Michael Schulz aus der Stabsgruppe für Klinikentwicklung und Forschung. Kinder könnten ihre Entwicklungsschritte nicht durchlaufen.

Und je länger eine psychische Belastung andauere, umso schwieriger sei es, sie zu beheben. „Die psychischen Folgen werden vermutlich erst in zwei bis drei Jahren sichtbar werden“, sagt Kronmüller. Auch wenn viele Menschen die Gespräche in Präsenz bevorzugen würden, ermögliche das digitale Format auch neue Zugänge. „Wir erreichen mehr Menschen, die sich nicht so gern unter Leute begeben“, sagt Schulz.

Das sind die Themen der Gesundheitsgespräche

Deswegen sei es durchaus möglich, dass es in Zukunft Hybrid-Veranstaltungen gebe. Das Ziel sei, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, um möglichst viele Menschen abzuholen.

Folgende Veranstaltungen finden im Rahmen der Gesundheitsgespräche statt:

Dienstag, 4. Mai:

Krisenbewältigung in Familien – Wir schaffen das!

Dienstag, 8. Juni:

Psychische Gesundheit in Zeiten von Corona;

Dienstag, 6. Juli:

Recovery College – Kann man seelische Gesundheit lernen?

Dienstag, 7. September:

Depression und Ängste erkennen und bewältigen;

Dienstag, 5. Oktober:

Autismus verstehen

Dienstag, 9. November:

Fibromyalgie – dem Rätsel auf der Spur.

Das Angebot ist für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Die Teilnehmer schalten sich als Zuschauer zu und können anonym bleiben. In einer Diskussionsrunde können Fragen über einen Chat gestellt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Der Zugang zu den eineinhalbstündigen Gesprächen erfolgt über einen Link auf der Internetseite des Klinikums. Auch über einen Livestream bei Youtube kann die Veranstaltung verfolgt werden.