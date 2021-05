Ein Mercedes-Fahrer verursachte nach ersten Erkenntnissen der Polizei den Unfall, als er gegen 8.50 Uhr auf der Nordhorner Straße einen vor ihm fahrenden Skoda Superb überholen wollte. Wie die Beamten an der Unfallstelle mitteilten, war der 62-jährige Mercedes-Fahrer auf der Nordhorner Straße vom Kreisverkehr mit der Isselhorster Straße aus in Richtung Osnabrücker Landstraße unterwegs. Vor dem Mercedes fuhr der Skoda Kombi. Als der Mercedes-Fahrer bemerkte, dass ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam, brach er den Überholvorgang ab. Dennoch kam es zu einem seitlich versetzten Frontalzusammenstoß mit dem Alfa Romeo Stelvio, an dessen Lenkrad ein 74-jähriger Verler saß. Ferner streifte der Mercedes noch den Skoda. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden der Mercedes-Fahrer sowie der Fahrer des Alfa Romeo schwer verletzt.

Der Fahrer des Skoda erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Notruf eilten die beiden Notarzteinsatzfahrzeuge zur Unfallstelle, ferner drei Rettungswagen sowie später noch die Kräfte der Berufsfeuerwehr. Da der Notarzt bei dem Mercedes-Fahrer Verletzungen an der Wirbelsäule nicht ausschließen konnte, mussten ihn die Feuerwehrleute möglichst schonend aus der Limousine heben. Dazu wurden die beiden Türen auf der Fahrerseite entfernt, zudem die B-Säule zwischen den beiden Einstiegsöffnungen.

Später streuten die Feuerwehrleute noch ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigten die Fahrbahn. Polizeibeamte sperrten die Nordhorner Straße während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. Der Mercedes sowie der Alfa Romeo wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 100 000 Euro geschätzt.