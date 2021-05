Nirgül Kantar wirft Kollegen Plagiat vor

Die Isselhorsterin geht davon aus, dass ihre Idee gestohlen wurde. Webel starte am 15. Mai eine dreijährige Kunst-Tournee mit dem Titel „Bitte berühren!“, teilt das Kultursekretariat NRW mit Sitz in Gütersloh mit. Nach dem Start in Monheim solle sie durch zwölf Städte führen und zehntausende Menschen verbinden.

Sehr ähnliche Details

Nirgül Kantar macht sich – wie berichtet – zu Fuß auf den Weg, ausgestattet mit einer fahrbaren Staffelei, auf dem Bilder von beteiligten Künstlern von Station zu Station gerollt werden können. Der 55-jährige Paderborner Webel will mit einem rollenden Kunstcontainer und einer mobilen Skulptur in den Städten anreisen. Start ist in Monheim. Es folgen laut Mitteilung des Kultur-Sekretariats Bergkamen, Viersen und im September Gütersloh. Auf den Tournee-Stationen wolle Webel Kunst nicht allein erschaffen, sondern in Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren der Region. Die Skulpturen sollen Verbindungen zwischen sozialen und kulturellen Räumen und deren Bewohnern herstellen.

Mehrere Jahre unterwegs

Nirgül Kantar wird voraussichtlich bis 2028 unterwegs sein. Alle Künstler, die sich an ihrem Europäischen Künstlerweg beteiligen wollen, bekommen einen Platz auf der dazugehörigen Internetseite. Jeder erhält die Möglichkeit, auf der jeweiligen Strecke, die Nirgül Kantar zurücklegt, eine Kunstaktion umzusetzen. Auch Manfred Webel beabsichtigt, seine Tour durch Nordrhein-Westfalen über mehrere Jahre auszudehnen.

Isselhorster Aktionskünstlerin fühlt sich hintergangen

Sie sei tief enttäuscht, dass ihre Pläne einfach von Webel gestohlen und für seine Kunst-Aktion übernommen worden seien, sagt Nirgül Kantar-Dreesbeimdieke. Ihr Konzept für den Europäischen Weg hatte sie Webel im vergangenen Jahr zugeschickt, um ihn zu fragen, ob er sich mit einer flankierenden Kunstaktion beteiligen wolle. Laut Auskunft von Nirgül Kantar hat er umgehend geantwortet, dass er kein Interesse hat.

Rechtliche Mittel

Manfred Webel äußert sich zunächst nicht zu dem Vorgang. „Leider gibt es zu dem Projekt derzeit unberechtigte Vorwürfe gegen mich. Aus kollegialer Rücksicht werde ich mich dazu nicht äußern“, erklärt er auf Nachfrage. Die Anwältin Nirgül Kantars hat ihn aufgefordert, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Sollte Webel dieses Angebot, sich außergerichtlich zu einigen, nicht annehmen, müsse er mit einer einstweiligen Verfügung oder einer Klage rechnen, so Nirgül Kantar.

Enttäuscht auch vom Kulturdezernenten

Nirgül Kantars Europäischer Künstlerweg war zunächst auch als Co-Projekt für das Projekt C-City ausgewählt. Kulturdezernent Andreas Kimpel, der auch Vorsitzender des Kultursekretariats NRW in Gütersloh ist, will damit die Kultur der europäischen Partnerstädte Güterslohs noch enger miteinander vernetzen. Nirgül Kantar hatte sich jedoch bereits vor einiger Zeit mit Kimpel überworfen. Sie wirft ihm vor, er habe ihre Europa-Hymne für sein C-City-Projekt kopiert.

Es geht darum, Künstler zu vernetzen

Kulturdezernent Andreas Kimpel will sich zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Künstlern nicht äußern. Er sagt aber, dass es sinnvoll wäre, zunächst miteinander zu sprechen, statt gleich nach rechtlichen Mitteln zu greifen. Die Kultur habe es gerade schwer genug. Nirgül Kantar will ihre Europäischen Weg trotz des Ärgers über die sehr ähnliche Aktion von Manfred Webel umsetzen. „Mir geht es nicht um Selbstdarstellung. Mir geht es darum, tolle Künstler zu entdecken, zu präsentieren und zu vernetzen“, hatte sie bereits bei der Vorstellung ihrer Pläne betont.