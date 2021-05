Lidl-Neubau geht auf die Zielgerade

Am 18. Mai im Ausschuss für Planung, Bauen und Immobilien (17 Uhr) sowie am 1. Juli im Rat sollen die Änderung des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans sowie ein Durchführungsvertrag mit dem Bauherrn beschlossen werden.

Seit Bekanntwerden des Bauvorhabens hatten Nachbarn Bedenken geäußert wegen einer Zunahme des Verkehrs und damit des Lärms. So seien die vorgegebenen Anlieferzeiten schon früher nicht eingehalten worden. Durch eine Reihe von Maßnahmen soll der Lärmschutz künftig gewährleistet werden. So soll die Öffnungszeit des Markts auf werktags 7 bis 21 Uhr beschränkt werden. Die Anlieferung wird nur zwischen 6 und 22 Uhr erlaubt.

Ein Verkehrsgutachten geht von insgesamt rund 3500 An- und Abfahrten von Kunden und Mitarbeitern aus. Für das Straßennetz wird das als verträglich angesehen. Vorgesehen sind 47 Stellplätze im Freien und 50 Stellplätze im Erdgeschoss des Marktgebäudes.

Aus schalltechnischen Gründen soll entlang der westlichen und südlichen Grundstücksgrenze eine durchgehende, geschlossene Schallschutzwand mit etwa 2,9 Metern Höhe im Westen und 2 Metern Höhe im Süden errichtet werden. Die westliche Wand soll bis auf Höhe der Stellplätze im Nordosten erweitert werden mit einer Höhe von mindestens 1,2 Metern. Im Westen soll ein 4 Meter breiter Gehölzstreifen festgesetzt werden, in dem Bäume und Sträucher zu pflanzen sind.

Mit dem Neubau soll die Verkaufsfläche von heute 830 auf maximal 1231 Quadratmeter im Obergeschoss wachsen. Einschließlich Erschließungsflächen wird eine Nutzfläche von bis zu 1690 Quadratmetern erlaubt. Ziele sind eine großzügigere Sortimentspräsentation, niedrigere Regalhöhen sowie ein komfortabler und barrierefreier Eingangsbereich.

Gesamthöhe beträgt knapp elf Meter

Das neue Marktgebäude erstreckt sich wie bisher entlang der Neuenkirchener Straße. Der zweigeschossige Baukörper wird laut Vorlage eine Gesamthöhe von etwa elf Metern erreichen. Das flach geneigte Walmdach soll auf der Südwestseite mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und die nordöstliche Teilfläche soll begrünt werden.

Während die südliche Fassade weitgehend vollständig mit einem dunkelroten Klinker erstellt werden soll, spiegelt sich auf der Westseite die horizontale Nutzungsgliederung auch in den Fassadenmaterialien wider. Weite Teile des Erdgeschosses werden mit Fassadenlamellen aus Aluminium ausgestattet. Im Obergeschoss wird ein schmales Fensterband mit dunkelrotem Klinker umfasst. Die Nordseite ist als offene Glasfassade geplant, entlang der Neuenkirchener Straße im Osten rahmt der dunkelrote Klinker ein breites Element aus Aluminium-Fassadenlamellen im Erdgeschoss und einer Kombination aus Alucobond-Fassadenplatten und Milchglas-Elementen im Obergeschoss ein. So steht es in den Unterlagen. Der Gestaltungsbeirat hat das Vorhaben am 17. Dezember 2019 zuletzt beraten und einstimmig befürwortet.

„Städtebaulich angemessen und sinnvoll“

Die Anlieferung soll wie bisher über die Von-Recklinghausen-Straße erfolgen. Lastwagen fahren vorwärts auf das Gelände, wenden zwischen den Gebäuden, um rückwärts in die eingehauste Anlieferrampe im Süden des Marktgebäudes zu stoßen. Über eine Rollrampe, einen Fahrstuhl und ein Treppenhaus kommen die Kunden in den Ladenraum im Obergeschoss.

Fazit: „In der Gesamtschau hält die Stadt die vorliegende Planung unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander aus städtebaulicher Sicht für angemessen und sinnvoll.“ Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag, spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einen genehmigungsfähigen Bauantrag einzureichen, spätestens 12 Monate nach Vorliegen der Baugenehmigung mit dem Bau zu beginnen und das Gesamtvorhaben innerhalb von 36 Monaten nach Erteilung der Baugenehmigung endgültig fertigzustellen.