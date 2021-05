Gütersloh (gl/rebo). Bei der Polizei Gütersloh ist kein Tag wie der andere. Auch erfahrene Polizistinnen und Polizisten geraten immer wieder in Situationen, die sie vorher so noch nicht erlebt haben. So ist es am Dienstag dem Kattenstrother Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Elmar Bonke ergangen.