Der Christenrat lädt als Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen und Gemeinschaften in Gütersloh zu Veranstaltungen ein.

Fanfare läutet dezentrales Ereignis ein

Mittwoch, 12. Mai, ab 12.05 Uhr: Zu Beginn des ÖKT steht die sogenannte Kirchentagsbude auf dem Berliner Platz. Bläser der evangelischen Kirchengemeinde intonieren in Absprache mit den Ordnungsbehörden die typische Kirchentagsfanfare, um auf das Ereignis, das in diesem Jahr dezentral und nicht nur in Frankfurt am Main stattfindet, hinzuweisen.

Am Donnerstag, Himmelfahrt, 13. Mai, 9.30 bis 11.30 Uhr, wird der ökumenische Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt online aus Frankfurt übertragen. Donnerstag, Himmelfahrt, 13. Mai, 14 bis 17 Uhr: Kirchen und kirchliche Gebäude im Kreis Gütersloh werden geöffnet und laden ein zur Rast auf einer privaten Fahrradtour oder Wanderung. Besucher können ein Foto machen, es im Internet hochladen und nehmen dann an einer Verlosung teil.

Feierabendmahl im Livestream

Am Freitag, 14. Mai, 18 Uhr, findet das traditionelle Feierabendmahl online im Livestream statt.

Am Sonntag, 16. Mai, 9 bis 11.30 Uhr, mit dem Abschlussgottesdienst an der Weseler Werft mit Blick auf die Skyline Frankfurts findet der dritte Ökumenische Kirchentag seinen geistlichen Abschluss. Der Gottesdienst lädt zum genauen Hinschauen ein, zum Innehalten und zum Losgehen.

Austausch über Zoom

Die Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh lädt anschließend online bei Zoom zum Austausch ein. Die Zugangsdaten finden sich auf der Internetseite. Nähere Informationen zu den Gottesdiensten und Einwahldaten finden Interessenten auf www.ekgt.de oder www.kirchegt.de.