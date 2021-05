Sonderlob für Isselhorster Stelen

Die Auszeichnung war 2020 erstmals von der Stadt Gütersloh ausgeschrieben worden. „Die Vereine in den Gütersloher Ortsteilen machen eine ganz wichtige Arbeit“, betonte Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) laut einer Mitteilung der Stadt bei der Preisübergabe. „Ihre Arbeit kann nicht genügend wertgeschätzt werden.“

3000 Euro für den Isselhorster Heimatverein, 2000 Euro für die Spexarder Schützen

Beide Vereine wurden mit der Auszeichnung für ihr lokales Engagement im Ortsteil und die Umsetzung nachahmenswerter Projekte im Bereich Heimat ausgezeichnet. Für den ersten Platz erhält der Dorf- und Heimatverein Isselhorst 3000 Euro, als zweiter Preisträger erhalten die Spexarder Schützen 2000 Euro.

Lena Jeckel, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kultur, legte den Vereinen außerdem ans Herz, sich mit Anliegen für künftige neue Projekte an die Stadtverwaltung zu wenden, um Hilfe oder Kontaktmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen: „Uns ist der direkte Kontakt zu den Ansprechpartnern vor Ort sehr wichtig. Wir versuchen, Sie bestmöglich zu unterstützen.“

Fünfköpfige Fachjury identifiziert die Preisträger einstimmig

Der Auszeichnung war ein Bewerbungsverfahren vorausgegangen, bei dem alle Gütersloherinnen und Gütersloher die Möglichkeit hatten, Vorschläge für Preisträger bei der Stadt einzureichen. Eine fünfköpfige Fachjury identifizierte einstimmig die beiden Preisträger. Mit seinem einstimmigen Beschluss folgte der Rat der Stadt Gütersloh im November den vorausgegangenen ebenfalls einstimmigen Empfehlungen des Ausschusses für Kultur und Weiterbildung.

Das Preisgeld in der Gesamthöhe von 5000 Euro wird vom Ministerium für Heimat, Kommune, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer landesweiten Förderinitiative zur Verfügung gestellt.

„Beeindruckende Vielfalt über sechs Abteilungen“

Der Dorf- und Heimatverein Isselhorst (mehr als 300 Mitglieder) überzeugte mit seiner Bewerbung rundum. So lobte die Jury in ihrer Begründung: „Die ehrenamtlichen Vereinsaktivitäten erstrecken sich in einer beeindruckenden Vielfalt über sechs Abteilungen. Es gelingt dem Verein mit seinen Aktivitäten, die Dorfgeschichte lebendig zu halten, Traditionen zu vermitteln und zugleich in die Zukunft orientiert zu sein.“

Insbesondere wurde das Projekt Isselhorster Stelen, das beispielhaft für die zukunftsorientierte Vermittlung historischen Heimatwissens steht, gewürdigt. Die aus typischen Materialien der Isselhorster Industriegeschichte gebauten Stelen informieren an 24 Punkten im Kirchspiel über historische Bauwerke.

Heimatpreis für das laufende Jahr wird in Kürze ausgeschrieben

Außer einer Abbildung befindet sich auf jeder Stele ein QR-Code, der Interessierte mit Smartphone auf die Webseite des Dorf- und Heimatvereins leitet, wo weitere Informationen aufbereitet sind.

Die Verleihung eines jährlichen Heimatpreises für Gütersloh in den Jahren 2020 bis 2022 geht auf einen Beschluss des Stadtrats auf Antrag der FDP-Fraktion zurück. Der Heimatpreis für das Jahr 2021 wird in Kürze ausgeschrieben.

Alternativen für ausgefallene Traditionsveranstaltungen

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard (1050 Mitglieder) zeichne sich durch „eine aktive Verankerung im Ortsteil, die kontinuierliche Pflege heimatverbundener Tradition und hier in besonderem Maß durch generationsübergreifende und innovative Angebote aus“, begründet die Jury.

Im „Corona-Jahr 2020“ mussten mehrere Traditionsveranstaltungen ausfallen. Als Alternativen hat die Schützenbruderschaft kurzfristig Projekte auf die Beine gestellt. So wurde als Ersatz für ein Sommerferienlager für 24 Kinder kurzfristig ein Vor-Ort-Ferienprogramm umgesetzt.

Kostenlose und unbürokratische Hilfe für Menschen in besonderen Lebenslagen

Zum anderen wurde ein „Alternatives (Online-)Schützenfest“ organisiert. Die Aktion „Hilfsspechte“, ein Zusammenschluss von rund 30 Vereinsmitgliedern, hilft unbürokratisch und kostenlos Mitbürgern in besonderen Lebenslagen.