Gütersloh (din) - Dutzende tote Maikäfer liegen am Montagmorgen unter den Arkaden am Beginn der Berliner Straße. Ein Leser macht diese Zeitung auf das ungewöhnliche Bild aufmerksam. Am Abend zuvor konnte man an anderer Stelle am Rand der Innenstadt beobachten, wie diese Insekten in der Dunkelheit zum Licht strebten und immer wieder gegen Scheiben flogen.