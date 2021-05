Die Stellungnahme stammt von Andreas Westermeyer, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Kreisverbands. Er sagt: „Deshalb war zunächst davon auszugehen, dass Landwirte impfberechtigt sind. Daraufhin haben sie auch Termine vereinbart.“ Allerdings wurden sie, wie berichtet, am Impfzentrum des Kreises abgewiesen.

Corona ist große Herausforderung für landwirtschaftliche Betriebe

„Unserer Ansicht gehört die Landwirtschaft mit ihren Bauern zu Recht in die Priorisierungsgruppe 3“, so Westermeyer weiter. Ob Quarantäne oder eine Infektion mit Corona: Beides stelle die Höfe vor große Herausforderungen. „Wir Landwirte haben Angst, dass bei einer Coronaerkrankung unsere Tiere nicht versorgt werden können. Sie sind auf uns angewiesen – 365 Tage im Jahr, auch an Feiertagen und an den Wochenenden.“

Auf einen Betriebshelfer, der im Krankheitsfall einspringe, hätten Landwirte beispielsweise bei einer Quarantäne keinen Anspruch. „Es gibt das Instrument der Arbeitsquarantäne. Das bedeutet beispielsweise, dass ich mit dem Schlepper das Getreide fahren, aber die Treckerkabine auf keinen Fall verlassen darf“, schildert Westermeyer, dass dies nur in der Theorie funktioniere.

„Getreideernte lässt sich nicht mal eben um 14 Tage verschieben“

Außerdem berichtet er von Fällen aus dem vergangenen Jahr, als Bauern während der Getreideernte unter Quarantäne gestellt wurden. „Die Ernte mal so eben um 14 Tage zu verschieben, ist einfacher gesagt als getan“, sagt Westermeyer. Dass Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die Landwirtschaft „still und heimlich herausgelassen“ habe und stattdessen „lieber Steuerfahnder geimpft werden“, kritisiert Westermeyer.

„Hier geht es um die Angst um Hof und Tiere“

Er stellt auch klar: „Die Information, dass Landwirte in NRW sich eben nicht impfen lassen können, hat nicht direkt alle erreicht. Niemand wollte unberechtigt einen Termin.“ Und weiter: „Hier geht es um die Angst, den Hof und vor allem die Tiere nicht sicher versorgen zu können. Eine Impfung brächte hier ein Stück Sicherheit.“