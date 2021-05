Kennern ist nach wenigen Takten klar: Bei der Melodie handelt es sich um die Kirchentagsfanfare. Diese Information gibt Aufschluss über den Hintergrund der musikalischen Darbietung. Am heutigen Donnerstag beginnt in Frankfurt unter dem Motto „Schaut hin“ der dritte Ökumenische Kirchentag – mit jener Fanfare als Eröffnungsmelodie. Aufgrund der Corona-Pandemie findet er bis Sonntag nicht als Präsenzveranstaltung, sondern – das sind die Schlagworte – konzentriert, dezentral und digital statt.

Ökumene ist ein wichtiges Thema

„Wenn die Menschen nicht zum Kirchentag können, muss er eben zu den Menschen kommen“, verdeutlicht Erika Engelbrecht, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde, und verweist auf das geläufige Sprichwort: „Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen.“ Sie selbst wäre in die Mainmetropole gefahren, sagt sie, doch nun gelte es, das Beste aus der Situation zu machen. Während sie sich verbal in Pragmatismus übt, steht sie vor der sogenannten Kirchentagsbude. Auch das ansprechend gestaltete Häuschen wäre unter normalen Umständen nach Frankfurt geschafft worden. Nun dient es in der Gütersloher Fußgängerzone als visueller Hinweis auf die Tage der Ökumene.

Die Gesamtheit der Christen und ihrer Kirchen ist ein Thema, das Erika Engelbrecht beschwört: „Nur zusammen wird es uns gelingen, eine Botschaft zu senden.“ Matthias Stumpe, Referent des Dekanats Rietberg-Wiedenbrück ergänzt: „Wir sind bestrebt, Themen wie die Ökumene wach zu halten. Das ist gerade in der aktuellen Zeit wichtig, in der viel hinten rüber fällt.“

Offene Kirchen im Kreis Gütersloh

Auch vor Ort werden an diesen Tagen ökumenische Zeichen gesetzt. Am heutigen Donnerstag stehen Kirchen und kirchliche Gebäude im Kreis Gütersloh offen. Sie können von 14 bis 17 Uhr mit dem Fahrrad oder zu Fuß angesteuert werden. Eine Fotoaktion mit Verlosung rundet die Christi-Himmelfahrts-Tour ab. Am Freitag findet ab 18 Uhr auf der Wiese vor der St.-Pankratius-Kirche in Gütersloh ein Ökumenischer Gottesdienst statt. Weitere Informationen gibt es online unter www.kirchegt.de undwww.oekt.de.