Gütersloh (AKTUALISIERT/rebo) - Weil Notarzt und Rettungsdienst zu einem Einsatz am Hauptbahnhof Gütersloh gerufen worden sind, ist die Bahnstrecke zwischen Hamm und Hannover am Freitag bis in die späten Vormittagsstunden des heutigen Freitags gesperrt gewesen.