Die Deutsche Bahn meldet einen Notarzteinsatz am Gleis. Einzelne Züge im Fernverkehr der Deutschen Bahn müssen umgeleitet werden und verspäten sich dadurch um etwa 30 Minuten. Züge, die nicht umgeleitet werden können, warten die Dauer der Streckensperrung an geeigneten Bahnhöfen ab, heißt auf der Internetseite der Bahn. Betroffen seien im Fernverkehr alle ICE- und IC-Züge zwischen Hamm und Hannover. Die Halte in Gütersloh, Bielefeld-Hauptbahnhof und Herford entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Löhne. Die Bahn empfiehlt allen Reisenden, sich vor Antritt der Reise unter www.bahn.de/Reiseauskunft über den aktuellen Stand zu informieren.

Zum Schutz der Betroffenen und Ihrer Familien und um Nachahm-Effekte zu verhindern berichten wir in der Regel nicht über Suizide – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie selbst unter Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der davon betroffen ist, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder 0800/1110222. Sie erhalten dort Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Die Anrufe sind kostenlos, die Nummern sind rund um die Uhr zu erreichen, die Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.