Freitag 18: Youtube statt Dreiecksplatz

Und zwar mit begrenzter Teilnehmerzahl. Auch hierbei machte Corona dem Freitag-18-Team einen Strich durch die Rechnung.

Auftritte werden auf Youtube gezeigt

Um die Saison trotzdem musikalisch zu starten, sei man von Live-Musik auf digitales Hörvergnügen auf Youtube umgeschwenkt, heißt es in einer Mitteilung. Ort des Geschehens bleibt die Stadthalle. Von dort aus soll die Live-Musik gesendet werden, die eigentlich Besucher des Dreiecksplatzes hätten genießen sollen.

Das ursprüngliche Maiprogramm sei komprimiert worden, informieren die Veranstalter. Geplant sei jetzt, an zwei Terminen jeweils zwei Künstler auftreten zu lassen. Am 21. Mai präsentieren der Pop- und Jazzpianist Nils Rabente sowie der Bielefelder Sänger Gaus digital. Eine Woche später zeigen Catwalk the Plank und Richtich gute Jungs ihr Programm. Los geht es jeweils um 18 Uhr, das Veranstaltungsende ist für 19.30 Uhr geplant.

Eine Chance für junge Veranstaltungstechniker

Unterstützung bekommt das Freitag-18-Team von einer Initiative von Ausbildungsunternehmen aus der Veranstaltungstechnik. Auszubildende in dieser Branche hätten zurzeit keine Möglichkeit, Veranstaltungen live aufzubauen und zu begleiten, schreibt das Orga-Team in seiner Mitteilung.

Damit gingen auch wertvolle Erfahrungen für den Beruf flöten. Immerhin im Rahmen der digitalen Version von Freitag 18 sollen Azubis die Möglichkeit bekommen, ihre Expertise praktisch einzubringen.

Zukunft der Reihe hängt von der Pandemie ab

Mit den beiden Veranstaltungen im Mai soll die Reihe selbstverständlich noch nicht enden. Details darüber, wie es weitergeht, veröffentlicht die Kulturgemeinschaft über ihre Internet- und Facebookseite. Dort soll es auch regelmäßige Aktualisierungen geben, was bereits geplante Veranstaltungen angeht.

Wie die Reihe ab Juni fortgesetzt werde, hänge von der Pandemie ab, informieren die Veranstalter. „Wir wünschen uns, ganz bald wieder auf unserem Dreiecksplatz Kultur zu schaffen“, schreibt Brigitte Venker vom Orga-Team. Das alternative Programm auf Youtube sei als kurzweiliger Lichtblick für die Wartezeit bis dahin geplant.

Diese Künstler treten auf

Nils Rabente:

Nils Rabente ist Pop- sowie Jazzpianist und fühlt sich im Bereich Improvisation wohl. Für ihn stehen kurze Motive im Vordergrund, ein Gerüst aus reduzierten Melodien, mit denen er auf der Bühne improvisiert und aus dem Moment heraus arbeitet.

Gaus:

Der Bielefelder Sänger Gaus schreibt sich Freud und Leid, Hoffnung und Verzweiflung von der Seele. Auf den Punkt, offen, ehrlich und mit einer guten Portion (Selbst-)ironie. Verpackt sind seine Geschichten in eingängige Pop/Rock-Songs.

Catwalk the Plank:

Vielschichtige Klänge, eine herausragende Stimme und Wohnzimmeratmosphäre: All das präsentiert Catwalk the Plank auf der Bühne. Das Detmolder Duo Anja und Simon Langenbrinck interpretiert – mit viel Liebe zum Detail – das Altbekannte neu, indem es auf akustischer Basis Lieder in ein neues, schillerndes Licht setzt.

Richtich gute Jungs:

Trotz langer Corona-Pause ist ihnen der Name immer noch Anspruch – Die „Jungs“ präsentieren Songs aus den 1970er- und 1980er-Jahren „folkich, mehrstimmich, gitarrenlastich“. Auf ihrer Setliste stehen Klassiker von Simon & Garfunkel, den Beatles und James Taylor sowie Stücke von Ed Sheeran, Genesis, Coldplay und Lady Gaga. Dass die drei Musiker nicht nur schon seit vielen Jahren zusammenspielen, sondern auch eng befreundet sind, zeigt sich auch im virtuellen Auftritt.