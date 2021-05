Der Rat der Stadt hatte die Verleihung der Auszeichnung im Dezember beschlossen. Er würdigte damit die Verdienste des seit Jahrzehnten tätigen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Stadtarchivs um die Erforschung von Themen der Stadtgeschichte.

Zeitzeuge, lebendiges Kompendium und unermüdlicher Dokumentar

Man kann es auch so ausdrücken: Rudolf Herrmann ist Zeitzeuge, lebendiges Kompendium geschichtlicher Ereignisse und unermüdlicher Dokumentar – ein akribischer Forscher und Fleißarbeiter, wenn es darum geht, lokale Quellen und Fakten zu finden, zusammenzutragen, einzuordnen und Zusammenhänge herauszuarbeiten.

Das gilt für die Eisenbahngeschichte, die dem ehemaligen „Eisenbahner“ besonders am Herzen liegt, ebenso wie für die lokale Aufarbeitung der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die er und seine Frau – ebenfalls Gütersloherin – als Jugendliche miterlebt haben. Die Ausstellung in den 1990er-Jahren zum Zweiten Weltkrieg im Stadtmuseum und die dazugehörigen Veröffentlichungen sind von seiner Handschrift geprägt.

Schöne Grüße vom Stadtarchivar

Um die 140 Beiträge hat Rudolf Herrmann laut Mitteilung der Stadt veröffentlicht: Drucksachen fürs Archiv, Artikel für das Heimatjahrbuch, Gütersloher Beiträge des Heimatvereins, die Lokalzeitungen oder Stadteilmedien – alles mit Fotos illustriert und genau recherchiert.

Nicht nur diesem Ergebnis zollte der Bürgermeister Respekt bei der Übergabe der Medaille, die Wolfgang Otterpohl aus Halle gestaltet hat: „Wie ausführlich Sie Ihre Recherchen zum Bahnhof und anderen Themen betrieben haben, wird nicht zuletzt auch von unserem langjährigen Stadtarchivar Stephan Grimm bestätigt“, sagte Morkes und richtete Grüße aus. „Herr Grimm schätzt, dass allein Ihre Arbeit im Stadtarchiv in über 30 Jahren mit durchschnittlich an zwei Tagen in der Woche und einem Stundenanteil von etwa zehn Stunden pro Woche mehr als 15 000 Stunden umfasst hat. Und dazu kommt ja noch die Zeit, die Sie für Ihre Aufzeichnungen zuhause aufgewendet haben.“

Geschichte erforscht und Geschichte geschrieben

Rudolf Herrmann habe Geschichte erforscht und damit selbst Geschichte geschrieben. Mit der Verleihung der Verdienstmedaille wolle die Stadt Gütersloh ein Zeichen auch nach außen setzen, „wie wichtig Sie für unsere Stadt sind“, sagte Morkes bei seinem Besuch.

Eine kleine musikalische Überraschung einzelner Mitglieder des Symphonischen Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Gütersloh gab es – mit Abstand – ebenfalls.