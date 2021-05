Wobei, provozieren wollen Roxy, Olga, der kleine und der müde Joe, Uwe, Sabine, Bert und Kevin – so die Namen der Tierchen – nicht, versichert Künstler Stan Pete. Er hat die Ausstellung, die in den Fenstern des Veerhoffhauses zu sehen ist, ausgestattet.

Es wird laut rund um das Veerhoffhaus

Eigentlich wollten sie nur ihre kleinen Leben leben und freuten sich über den Kontakt von außen. Die Plüschtieren in den Farben Gold, Grau und Braun reagieren auf Geräusche.

Dementsprechend hofft Jörg Spätig als Vertreter des Gastgebers, des Kreiskunstvereins, dass es in den nächsten Tagen und bis zum 26. Juni auch mal lauter wird rund ums Veerhoffhaus. Ungefähr so laut, wie sich Künstler Stan Pete vor den Scheiben gibt, wenn er den kleinen Tieren laut zuruft oder scheppernd in die Hände klatscht.

Warum eigentlich Hamster?

Warum eigentlich Hamster? Ein tiefer Sinn stecke nicht dahinter, sagt der Künstler. Einerseits möge er die Tiere. „Andererseits gebe es Corona-Elemente in der kleinen Schau – Stichworte Isolation und Hamsterkäufe“, sagt er. Um den Lebensräumen der possierlichen Nager etwas – na, wenn sich das nicht gut trifft – Futter zu geben, hat er kurze Lebensgeschichten für sie geschrieben.

Wer etwa in Kevins winzige Behausung schaut, liest dort: „Kevin ist Bodybuilder. Gerade befindet er sich in einer Massephase. Sein größtes Vorbild ist Arnold Schwarzenegger. Gelegentlich schreibt er romantische Gedichte.“