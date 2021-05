Gütersloh (gl) - Nach einer Massenkarambolage ist die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh gesperrt. Kurz vor Ausfahrt Gütersloh hat sich am Sonntagnachmittag der Unfall ereignet, an dem nach ersten Angaben der Polizei 16 Fahrzeuge beteiligt sein sollen.