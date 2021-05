Es erstreckt sich von der Brockhäger Straße bis zur Kahlertstraße und von der Schillstraße bis zum Nordring. Nach Ansicht der CDU könnte die von der BfGT beantragte Veränderungssperre auch rechtlich kritisch sein und es könnte zu Klagen gegen die Stadt kommen.

Hinsichtlich des Jahnplatzes will sich die CDU weiter für die von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung einsetzen, nach der das Gelände zur einen Hälfte als Wohngebiet genutzt und zur anderen Hälfte der Parkerweiterung dienen soll. „Die CDU betrachtet dies als faire Lösung, da es an beidem fehlt, an dringend benötigtem Wohnbauland, aber auch an Grünflächen“, heißt es. Sie merkt an, dass der Verkehr nicht nur durch zusätzliche Wohnbebauung, sondern auch durch eine Erweiterung der Parkflächen zunehmen könne.

Bezüglich der Bedenken der Anwohner rund um den Jahnplatz verweist die CDU darauf, dass die Stadt über die Planungshoheit verfüge und über das Kommunale Baulandmanagement steuern könne, welche Art von Wohnbauten in dem Gebiet errichtet würden. Die CDU appelliert daher an die anderen Fraktionen, bei der 50:50-Lösung zu bleiben.