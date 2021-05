Gütersloh (gl) - Die Grünen lehnen einen größeren Neubau des Discounters Lidl am bisherigen Standort an der Neuenkirchener Straße ab. In der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bauen und Immobilien am Dienstag, 18. Mai, soll der Bebauungsplan dazu beschlossen werden (17 Uhr).