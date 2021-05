Gütersloh (din) - Nach drei Jahren Vorlauf darf nun auch der Discounter Lidl seinen Markt an der Neuenkirchener Straße in Gütersloh abreißen und durch einen größeren, zweigeschossigen Neubau ersetzen. Der Ausschuss für Planung, Bauen und Immobilien hat der Änderung des Flächennutzungsplans und dem Bebauungsplan am Dienstag zugestimmt.