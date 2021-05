Das von Sinn betriebene Bürgertestzentrum ist seit 14 Tagen in Betrieb. Es soll so lange zur Verfügung stehen, wie negative Corona-Schnelltests die Basis für die Teilnahme am öffentlichen Leben seien und auch für das Einkaufen benötigt würden.

Modehaus verspricht eine neue Einkaufsatmosphäre

Das Angebot der kostenlosen Schnelltests werde von den Bürgern sehr gut angenommen. Seit der Einzelhandel wieder öffnen dürfe, sei die Kapazität erweitert worden.

Seit Mitte Januar seien das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss neu gestaltet worden, erklärt Lutz Hockemeyer, der für das Bekleidungshaus verantwortliche Geschäftsleiter. Vor allem das nunmehr auf den Verkaufsflächen verfügbare Tageslicht und die Optimierung der Beleuchtung mit energiesparenden LED-Leuchten schaffe eine neue Einkaufsatmosphäre in dem Gebäude.

Sortiment wird an die lokale Nachfrage angepasst

Weil durch coronabedingte Verzögerungen nicht alle Arbeiten rechtzeitig zur Eröffnung abgeschlossen werden könnten, gebe es auch in den nächsten Wochen noch geringfügige Ladenbauarbeiten auf den Verkaufsflächen. Das Einkaufserlebnis werde dadurch jedoch nicht beeinträchtigt, betont Hockemeyer.

Das Warenangebot stehe bereits zum Start am Dienstag nach Pfingsten – ab 9.30 Uhr – zu 100 Prozent zur Verfügung. Unter dem Titel „das macht Sinn“ sollen auf rund 4400 Quadratmetern rund 120 nationale und internationale Damen- und Herrenmode sowie Wäschemarken präsentiert werden. Das Sortiment werde der lokalen Nachfrage angepasst, verspricht Susanne Straus, Einkaufschefin der Sinn-Gruppe.

40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die größtenteils aus Gütersloh und der Region stammten, gewährleisteten die bewährte Sinn-Beratungsqualität.