Vor Ort fanden die alarmierten Polizeibeamten einen Traktor vor, der vor einer Hauswand stand. Der vermeintliche Fahrer des Traktors wurde in der Nähe angetroffen. Er war deutlich alkoholisiert. Die genauen Umstände zum Unfallhergang müssen nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Fest steht, dass der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und erst zum Stehen kam, nachdem er mit seinem Traktor gegen eine Hauswand gefahren war.

Rund 50.000 Euro Sachschaden

Diese wurde der so stark beschädigt, dass im Inneren des Gebäudes der Putz von der Wand fiel. Daher musste in der Nacht ein Bauwerkprüfer der Feuerwehr anrücken um die Statik des Hauses zu prüfen. Nachdem dieser Entwarnung gegeben hatte, konnten die Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren. Dem vermeintlichen Fahrer wurde nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Menschen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.