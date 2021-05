Zum zweiten Mal in Folge steht kein Zelt auf dem Schützenplatz. Auf dem Banner am Gehle-Kreisverkehr, der sonst zum Fest einlädt, steht „Wir hätten so gerne mit euch gefeiert“. Das Traditionsfest fällt erneut der Corona-Krise zum Opfer. Unterkriegen lassen sich die Grünröcke davon aber nicht.

Längste Amtszeit als Königspaar

„Na dann, Frohe Pfingsten“, sagt Schützenkönig Burkhard Sagemüller und lächelt etwas gequält. Seine Frau Marita und er haben die seit dem Zweiten Weltkrieg längste Amtszeit als Königspaar. Als Burkhard Sagemüller am 10. Juni 2019 den Vogel aus dem Kugelfang holte, hätte er sich nicht träumen lassen, dass er knapp zwei Jahre später an einem Pfingstsamstagabend im kleinen Kreis das Totengedenken am Ehrenmal in Avenwedde vornimmt – immer noch als amtierender Schützenkönig.

Nach dem Gedenken ist das Fest vorbei

Das Gedenken ist ein wichtiger Bestandteil jedes Schützenfestes. Deshalb findet es auch in diesem Jahr statt. Brudermeister Rainer Peters verlas die Namen der gestorbenen Mitglieder des Vereins. Luisa Buschmann vom Jugendmusikkorps Avenwedde spielte auf der Trompete „Ich hatt’ einen Kameraden“ und die Nationalhymne. Zu diesen Klängen legten Thorsten Flötotto und Olaf Wickern den Kranz am Ehrenmal wieder. Als die Zeremonie beendet ist, bringt es Thorsten Flötotto auf den Punkt: „So, das war unser Schützenfest 2021. Das ist wieder sehr schnell rumgegangen.“

Vereinsleben soll wieder aufgebaut werde

War man im vergangenen Jahr noch optimistisch, 2021 wieder wie gewohnt feiern zu können, wurde die Euphorie spätestens im Winter mit der dritten Corona-Welle zunichte gemacht. Mit steigendem Impferfolg blicken die Schützen wieder optimistischer in die Zukunft. „Wir sind sicher, dass wir unser Vereinsleben in einigen Wochen oder Monaten wieder Stück für Stück aufbauen können“ sagt Rainer Peters. Throngefolge und Königspaar haben für das Pfingstfest etwa 565 Trostpakete gepackt, bestehend aus Currywurst, Snacks und Getränken. Jedes Mitglied erhielt am ein solches Paket. „Die Reaktionen waren positiv“, sagt Marita Sagemüller. Beim Verzehr schwelgen die Mitglieder in Erinnerungen und hoffen, dass sie im nächsten Jahr wieder gemeinsam ein rauschendes Schützenfest feiern können.